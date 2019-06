Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 13 juin : Freud a beaucoup de boulot avec les élus de la majorité, Jean-Pierre Elkabbach ne fait plus des interviews mais des séances de psy, Ludovine de la Rochère apparaît dès qu’on prononce le mot « PMA » et le temps de François Bayrou n’est pas le même que le nôtre.