Morning Glory : par pitié, donnez un téléphone à Marine Le Pen et Eric Dupond-Moretti

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mardi 11 mai : le match Eric Dupond-Moretti vs Marine Le Pen monopolise la campagne dans les Hauts-de-France et la leçon d’éthique du jour est signée Ségolène Royal.