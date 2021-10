Morning Glory : doucement avec l’excès de confiance

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mercredi 29 septembre 2021 : les guillemets de Marlène Schiappa, le duel Marine Le Pen vs une journaliste de l’AFP, le placard à archives spécial aides sociales du ministre de l’Intérieur et l’excès de confiance de Karima Delli.