Tous les jours, Laurent Macabiès regarde pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 10 janvier : la CGT est furax d’avoir attendu le Premier ministre pendant près d’une heure, Jean-Yves Le Drian ne s’est toujours pas comment porté ses lunettes de vue, on retourne en 2007 avec l’invité des 4 vérités sur France 2 et Jean-Luc Mélenchon pourrait avoir l’utilité d’un peu de prozac.

