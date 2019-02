Morning Glory: églises profanées, personne n'en parle ! Vraiment ?

Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 13 février : les LREM ont toujours du mal à justifier le départ d'Ismaël Emelien, on a pris un cours d'insoumission avec le député Adrien Quatennens, on rectifie les grosses fautes du gouvernement, la LR Valérie Boyer se scandalise que la profanation de plusieurs églises se soit faite dans "le silence politique et médiatique" alors que... non, Pierre-Chevènement apprend un nouveau mot et Léa Salamé se découvre un talent pour la chanson.