Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 20 juin : on a appris ce jeudi qu’Elizabeth Martichoux était écartée de l’interview politique sur RTL. Pourtant, chaque matin, on avait pris l’habitude de l’écouter poser des questions pertinentes, sans complaisance à des personnalités politiques pas toujours conciliantes.