Morning Glory : elle disait quoi Marine Le Pen sur le vaccin obligatoire ?

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 23 mars : on se demande si on ne devient pas fou, la question qui tue, Nicolas Dupont-Aignan ne semble pas connaître la définition du mot « gêner », Marine Le Pen sur France Inter, les ministres reviennent sur Skype et Manuel Valls est de retour. Encore.