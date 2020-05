En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès, Clémence Abafour et Antoine Suzzarelli regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 20 mai : la Task Force contre le Coronavirus qui fout vraiment les jetons (non), les ministres ne se sont toujours pas déplacés dans les studios, le top des témoignages de collégiens de retour en cours et le tour des politiques s’ils étaient des bisous.