Morning Glory : Emmanuel Macron a un souci de taille au dîner d’État en Allemagne

Au programme de ce Morning Glory du 27 mai, Emmanuel et Brigitte Macron étaient en visite d’État en Allemagne où le dîner de gala a tourné un peu "court" pour le président français, le député RN Philippe Ballard semble vivre sur BFMTV et enfin les friges des JO étaient aussi du voyage en Allemagne.

