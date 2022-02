Morning Glory : Emmanuel Macron et le suspens le plus insoutenable de la Vème République

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mercredi 9 février : le suspens le plus insoutenable de la Vème République, Gérald Darmanin n’est pas sexiste, ce sont ses amis qui l’affirment et Nicolas Dupont-Aignan et ses « jamais plus nombreux » soutiens.