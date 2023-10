Morning Glory : Emmanuel Macron et Olaf Scholz bientôt dans « Top Chef » ?

Au programme de ce Morning Glory du mercredi 11 octobre : les ministres français et allemands s’éclatent lors de le leur croisière en Allemagne, Emmanuel Macron et Olaf Scholz qui jouent à « Top Chef », le fiasco médiatique de La France Insoumise, le quinté dans l’ordre dans L’Heure des Pros, et la dépression qui touche Rennes.