Morning Glory : en fait, c’est facile d’être Éric Zemmour

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mardi 22 mars : l’astuce d’Éric Zemmour pour répondre aux interviews sans se fatiguer, la pommade spéciale Emmanuel Macron de Jean Castex, une rupture chez les Insoumis et les apéroussels.