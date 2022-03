Morning Glory : en fait, Valérie Pécresse pense VRAIMENT qu’elle gère le dossier sur l’Ukraine

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce jeudi 3 mars : Valérie Pécresse pense vraiment qu’elle peut sauver le monde, la fin du cinéma des angoissés du parrainage, la vraie entrée en campagne de Marine Le Pen, les « bons » et les « mauvais » clients de la télé, le faux suspens de Jean-Pierre Raffarin et la solution de Ségolène Royal pour mettre fin à la guerre en Ukraine.