Morning Glory : en pleine campagne, les hommes politiques font les courses

Au programme de ce Morning Glory du 17 juin : pour faire campagne pour les élections législatives, les hommes politiques font bonne figure en allant faire leurs courses, le Jean-Luc Mélenchon tout doux n’est plus et enfin François Hollande a mangé une crêpe en allant s’acheter une pintade.

En savoir plus sur Yann Barthes