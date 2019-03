Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 21 mars : Jean-Michel Blanquer se fait allumer par des enfants sur France Info, notre députai préférai était sur France Inter et enfin, on a adoré la courbe de Donald Trump, même si on ne sait toujours pas à quoi elle correspond.