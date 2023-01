Morning Glory : Éric Ciotti est-il un bon président ? Nous ne le saurons jamais

Tous les jours, Clémence Abafour regarde pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mercredi 25 janvier 2023 : le ni oui ni non des Républicains, le mot de trop, le show Bertrand et les vœux du Modem.