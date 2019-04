Morning Glory: Eric Ciotti, le Monsieur "Yakafokon" qui ne fait... rien du tout

Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 10 avril : la patience des Français a ses limites, on dit ça comme ça, mais on n’est toujours pas sûrs que le débat ait servi à quelque chose ; Eric Ciotti est le nouveau M. « Yakafokon », avec plein de solutions, mais jamais d’actions ; pour redorer son image, rien de tel que de recevoir quelqu’un avec une ENCORE plus mauvaise image.