Morning Glory – Éric Zemmour : belle preuve d’impartialité chez Public Sénat

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mercredi 26 janvier : les pincettes du gouvernement, l’anniversaire du Covid, l’effusion d’amitié entre Éric Zemmour et le journaliste politique Yves Thréard, les vœux à la presse de Nicolas Dupont-Aignan, la phrase qu’on n’oubliera pas de Marine Le Pen, les progrès de député Julien Aubert et la chanson de la bonne humeur de Manuel Valls.