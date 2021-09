Morning Glory : Éric Zemmour dit merci aux chaînes d’info

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce lundi 6 septembre : Éric Zemmour n’est pas candidat, il ne parle pas et pourtant dès qu’il bouge un orteil il fait la Une des chaînes d’infos, de quoi lui offrir une belle promo gratos pour son dernier livre.