Morning Glory : Eric Zemmour, fournisseur officiel de sujets pour CNEWS

Tous les jours, Clémence Abafour regarde pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mardi 13 décembre 2022 : Eric Zemmour, fournisseur officiel de sujet pour CNEWS, du pessimisme, la neige fait paniquer les rédactions, la promesse que tout va bien – pour l’instant -, les vrais Jacky et Michel et le Calendrier de l’Avent du fail politique.