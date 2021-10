Morning Glory – Éric Zemmour : la prise de conscience tardive des chaînes d’infos

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce jeudi 21 octobre : l’unanimité de la classe politique sur l’affaire Zemmour, le lapsus du RN Thierry Mariani, la volte-face des chaînes d’infos, Xavier Bertrand impossible à suivre et la «blague » de François Patriat.