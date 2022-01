Morning Glory : Éric Zemmour, spécialiste du "sorti de son contexte"

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce lundi 17 janvier : le « contexte » a bon dos chez Éric Zemmour, l’incompréhensible Anne Hidalgo, l’impayable Ségolène Royal, les porte-paroles à titre gratuit d’Éric Zemmour et l’inquiétude de Nicolas Dupont-Aignan.