Morning Glory : Éric Zemmour traité comme un étranger en Suisse, tout de suite ça fait bizarre hein ?

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce jeudi 25 novembre : Éric Zemmour goûte à sa propre médecine, Xavier Bertrand un homme très sérieux, les Français les meilleurs du monde, la leçon de modération de Marine Le Pen, le Tik Tok du ministre des Transports et les petits yeux de Gérard Larcher.