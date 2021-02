Morning Glory: un an déjà qu’on a découvert l’intimité de Benjamin Griveaux

En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce lundi 15 février 2021 : les galères du gouvernement pour soutenir Gérald Darmanin après son débat avec Marine Le Pen, sur CNEWS Didier Raoult devrait peut-être prendre un peu de chloroquine, Monsieur « Ouille » était sur France Info et on remonte le temps jusqu’au 15 février 2020, le jour où la France en a découvert (un peu) trop sur Benjamin Griveaux.