Tous les jours, Laurent Macabiès regarde pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 4 décembre : Jean-Luc Mélenchon devrait appliquer ses propres conseils sur les retraites, la grève du 5 décembre donne des sueurs froides à tous les partis, Marlène Schiappa sait arrêter le temps, Elisabeth Borne et son disque rayé était sur BFM Business et on s’inquiète pour les chaînes d’infos.

