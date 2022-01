Morning Glory : et une nouvelle tournée de claques signées Rachida Dati

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce jeudi 27 janvier : l’ancien monde, l’utopie des candidats, les piques de Rachida Dati à Anne Hidalgo, les envies de grandeur du porte-parole d’Éric Zemmour et l’anniversaire du Covid.