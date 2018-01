Chaque jour, Laurent Macabiès regarde pour vous toutes les matinales radio, au programme aujourd’hui jour de Blue Monday, enquête sur la journée la plus déprimante de l’année (ou presque) et ca se voit un peu dans les matinales, Etienne Carbonniser s’incruste chez l’Equipe TV, Julien Dray n’arrête pas de nous faire languir et S »bastien Chenu du FN et son CV 100% anti-sytème.