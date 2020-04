Morning Glory : existe-t-il de plus gros sabots que ceux de Valérie Pecresse ?

En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès, Clémence Abafour et Antoine Suzzarelli regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 27 avril : on pense que Jean-Jacques Bourdin est confiné depuis 1989, on n’a jamais vu d’aussi gros sabots que ceux de Valérie Pécresse, on vérifie les distances de sécurité à l’Elysée, on refait un tour sur le Facebook live foiré de Nicolas Dupont-Aignan et on se rend compte qu’Olivier Véran n’est pas encore tout à fait au point sur la communication.