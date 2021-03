Morning Glory: face à la candidature d'Eric Zemmour, on rit jaune au RN

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radio et télé. Au programme de ce lundi 1er mars : le Front national a développé trois techniques pour réagir lorsqu’on marche sur leurs plates-bandes, Roselyne Bachelot persiste à parler pour ne rien dire, le duo magique Ségolène Royal vs Luc Ferry était de retour sur LCI et on termine avec la phrase d’Eric Zemmour sur le couscous qui nous a fait la semaine.