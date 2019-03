Morning Glory : mais au fait, que devient le parti communiste français ?

Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 26 mars : depuis qu’on sait qu’un Français sur 4 boit trop, on a voulu voir si ça se vérifiait chez les politiques (spoiler : oui), on a adoré l’interview bulldozer de Jordan Bardella face à Jean-Pierre Elkabbach, on prend des nouvelles du Parti Communiste français et enfin, les chaînes d’info se sont fait violence pour ne pas rire du nom de famille de la tête de liste des LREM pour les européennes… mais à un moment elles n’ont plus pu résister.