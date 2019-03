Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 6 mars : Quotidien distribue ses bons et ses mauvais points, on sort le baromètre du remaniement, François Bayrou parle toujours beaucoup trop, les Républicains perdent la tête et on se demande si les Insoumis sont vraiment sérieux.