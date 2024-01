Morning Glory : fini le chèque alimentaire !

Yann Barthes En savoir plus sur

Au programme de ce Morning Glory du mercredi 17 janvier : le Rassemblement National qui tire la gueule, le fact-checking le plus simple de l’histoire, Rachida Dati et le cap passé par le président de la République, la nouvelle mode 2024 pour avoir de l’autorité, la valise dont ne se sépare jamais Amélie Oudéa-Castéra, et le « on va le faire » intemporel d’Emmanuel Macron à propos du chèque alimentaire.