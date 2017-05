Morning Glory - Etoffe ton vocabulaire avec l'équipe Macron  

Les matinales radio et télé donnent le ton et l’ambiance de la journée. Au programme aujourd’hui : il n'est jamais trop tôt pour la récupération politique du côté de Marine Le Pen, Jean-Pierre Raffarin est le dernier en date à retourner sa veste, Jean-François Copé explose les temps de parole à défaut d'exploser les scores électoraux, on se la joue cool au Figaro, et Philippot a mis au point une technique INFAILLIBLE pour éviter les questions gênantes.