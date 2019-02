Morning Glory : la France Insoumise peut-elle condamner sans conditions ?

Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 18 février : la ministre qui ne peut retenir qu’un seul mot est de retour, la France insoumise est-elle capable de condamner sans « mais » ? Le lapsus d'Eric Ciotti , Yannick Jadot et Jean-Jacques Bourdin jouent au jeu « qui est-ce ? », Nicolas Dupont-Aignan est-il du genre à abandonner un mandat pour devenir président ? Et enfin, Gilbert Collard a de nouveau fait preuve de beaucoup de délicatesse.