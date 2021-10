Morning Glory : François Asselineau, notre rayon de soleil

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mardi 19 octobre : le gouvernement élude toujours la question sur l’augmentation du prix de l’essence, le crush entre Pascal Praud et Philippe Chevallier et grâce à François Asselineau, la campagne présidentielle devient enfin intéressante.