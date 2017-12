Morning Glory : François Bayrou, le lèche-botte du Président

L’info politique du week-end, c’était bien évidemment le congrès du Modem ! On n’a entendu que ça tout le week-end ! Un Morning Glory spécial Bayrou aujourd’hui. Un François Bayrou très en forme et un discours assez hallucinant pour celui qui n’a su rester que 3 semaines au ministère de la justice. Tout son discours à non pas cirer les bottes, ce n’est pas assez fort, mais bien à lécher les actions du Président. - Extrait Quotidien du 18 décembre 2017.