Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 12 juin : on a compris à cause de qui Jean-Luc Mélenchon s’est pris une veste aux européennes, François Bayrou n’est pas lent, il réfléchit et on soupçonne France Info d’en faire des caisses sur les Républicains.