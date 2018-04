Morning Glory : François Hollande, cette piñata pour politiques

Tous les jours, Laurent Macabiès regarde pour vous les matinales radio et télé. Au programme ce 11 avril : on fait la fête avec Luc Carvounas, les politiques jurent qu’ils ne liront pas le dernier livre de François Hollande, "Les leçons du pouvoir" et François Bayrou s’autorise à avoir un avis sur l’ancien président, lui qui n’est pas parvenu à rester ministre plus de deux semaines. Enfin, François Hollande en prend plein la tête, façon piñata.