Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 26 octobre : notre antidépresseur préféré, Nicolas Dupont-Aignan était sur BFM, les prédictions d’Olivier Véran balayées en 3 jours, un Fun Fact pour ceux qui pensent à voter Marine Le Pen et l’image qui ne nous aurait pas fait rire en 2019, mais le monde a changé et plus rien n’est pareil.