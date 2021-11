Morning Glory : Gabriel Attal applique un peu trop bien l’expression "taper du poing sur la table"

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce jeudi 4 novembre : des médias hors sujet, le RN jamais d’accord, Gabriel Attal un poil trop brutal, la mise en abime très gênante de Michel Barnier et la bonne blague de Ségolène Royal.