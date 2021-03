Morning Glory : Gabriel Attal, l’amoureux des projecteurs

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mercredi 3 mars : on pense que Gabriel Attal adore les projecteurs, Christian Jacob tente l’air suspicieux, apparemment Eric Zemmour est en vacances, ses émissions ont l’air d’être des rediffs. A moins qu’il ne parle QUE des africains et des migrants en fait.