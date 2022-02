Morning Glory - "Grand remplacement" : les LR devraient accorder leurs violons

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mardi 15 février : le vrai Éric Zemmour, Valérie Pécresse mitraillée à la réunion parents-profs de la politique, le déchirement des Républicains, la nouvelle obsession de la Macronie, la technique de Marine Le Pen pour esquiver les questions auxquelles elle est incapable de répondre et François Asselineau, l’homme qui sait comment mettre un terme à la crise entre l’Ukraine et la Russie.