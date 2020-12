Morning Glory : Gérald Darmanin aura tout fait pour ne jamais dire "violences policières"

En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 1er décembre : les fausses fuites du gouvernement, devant l’Assemblée nationale Gérald Darmanin illustre à la perfection l’expression « tourner autour du pot » pour ne surtout pas parler de « violences policières », le plus gros clash de l’année était sur CNEWS, Robert Ménard s’aime tellement qu’il a son propre portrait sur son bureau et on fait la playlist du ministre de l’Intérieur.