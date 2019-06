Morning Glory - Gérard Collomb dans une maison de retraite : qui rend visite à qui ?

Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 26 juin : les politiques sont déjà en diète médiatique pré-vacances, on en soupçonne certains d’avoir pris des auteurs pour leurs punchlines, le nouveau monde était sur BFM et il n’était pas content du tout et Gérard Collomb visite une maison de retraite. Le problème, c’est qu’on n’est pas trop sûrs de qui rend visite à qui dans l’affaire.