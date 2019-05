Morning Glory : Gérard Collomb est de retour (et c'est surtout pour taper sur Macron et Castaner)

Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 9 mai : on salue les connaissances en maths de Cnews, Gérard Collomb fait son grand retour à la radio, mais surtout pour tacler sur Emmanuel Macron, les LREM ont enfin dévoilé leur programme pour les européennes, le FN peut-il être caricaturale à ce point (oui) et les images du royal baby ont rendu les chaînes d’info complètement à côté de leurs pompes.