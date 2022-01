Morning Glory – Gilbert Collard et Marine Le Pen : sortez les pop-corn

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales télé et radio. Au programme de ce lundi 24 janvier : la politique de l’autruche au Rassemblement national, les cartouches de Gilbert Collard contre Marine Le Pen, l’enfer d’Anne Hidalgo, l’échange tendu entre Jean-Pierre Elkabbach et Jordan Bardella et un peu de nostalgie.