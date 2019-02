Morning Glory: Gilbert Collard le gentleman, Marlène Schiappa = Nelson Mandela et les craquages d'Elkabbach

Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 15 février : l’édito chic et choc (surtout choc) du très distingué M. Gilbert Collard, on se demande si Marlène Schiappa n’a pas un peu pris le melon, François de Rugy tente une nouvelle stratégie pour esquiver les questions qui le dérangent, la ministre Jacqueline Gouraud oublie tout, même le nom de ses amis et on a réalisé que tout n’était pas toujours bon à conjuguer.