Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 3 décembre, forcément, les réactions aux violents affrontements de samedi sur fond de mobilisation des gilets jaunes. Et pour l’occasion, le gouvernement et les LREM avaient tous sorti leur petite fiche bristol sur la question… identique à celle déjà utilisée la semaine passée.