Morning Glory : le gouvernement GALÈRE à justifier les propos de Castaner

Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 6 mai : le gouvernement galère bien comme il faut à justifier les propos de Christophe Castaner sur l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, BFMTV en fait un peu trop question gilets jaunes, le manque de bol de Jordan Bardella et de Nathalie Loiseau et on salue la performance des bookmakers britanniques qui ont parié sur le royal baby Sussex.