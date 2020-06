En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès, Clémence Abafour et Antoine Suzzarelli regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 11 juin : le Sénat statue sur les films pornos, le FN a son propre institut de sondage, Philippe de Villiers a un ami kabyle et on pense qu’ils prennent de la drogue sur France info.